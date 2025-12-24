DIAN publicó Calendario Tributario 2026: Verifique las fechas del pago de impuestos

La DIAN ha dado a conocer el cronograma detallado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una herramienta esencial para que tanto personas naturales como jurídicas eviten recargos por mora o sanciones administrativas.

Este calendario organiza los vencimientos según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), permitiendo una distribución equitativa de los trámites a lo largo del año.

Cronograma para grandes contribuyentes y empresas

El sector empresarial y los grandes capitales, denominados Grandes Contribuyentes deberán gestionar el pago de su impuesto de renta en tres momentos clave del año: febrero, abril y junio. Es importante destacar que en abril se realiza tanto la declaración como el pago de la segunda cuota.

Para las personas jurídicas, el proceso es ligeramente distinto. Sus obligaciones de renta se concentran en dos cuotas: la primera debe cancelarse en mayo y la segunda, que incluye la presentación de la declaración, se llevará a cabo durante el mes de julio.

En ambos casos, el último dígito del NIT determina el día exacto de vencimiento entre los rangos de fechas establecidos por la autoridad.

Fechas clave para personas naturales

Para el grueso de la población, el periodo de mayor actividad fiscal iniciará en el segundo semestre del año. Las personas naturales deberán presentar su declaración de renta y realizar el pago correspondiente entre los meses de agosto, septiembre y octubre.

La organización de estos vencimientos es específica:

Agosto: inicia el 12 de agosto para los NIT terminados en 01-02 y avanza gradualmente.

inicia el 12 de agosto para los NIT terminados en 01-02 y avanza gradualmente. Septiembre: continúa el proceso para los dígitos intermedios, finalizando el mes con los terminados en 65-66.

continúa el proceso para los dígitos intermedios, finalizando el mes con los terminados en 65-66. Octubre: el ciclo cierra el 26 de octubre con los últimos dígitos (99-00).

Impuestos indirectos y retenciones

El calendario también especifica la periodicidad de otros tributos de gran impacto comercial. El Impuesto sobre las Ventas (IVA) mantiene su esquema bimestral para los grandes responsables, con vencimientos en marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero de 2027.

En cuanto a la Retención en la Fuente, el cumplimiento es mensual. Los agentes retenedores deberán declarar y pagar cada mes, iniciando en febrero para lo recaudado en enero de 2026, y así sucesivamente hasta completar el ciclo anual.

El documento de la DIAN no deja por fuera obligaciones menores o específicas. Entre ellas destacan:

Impuesto al Patrimonio: se pagará en dos cuotas durante mayo y septiembre.

se pagará en dos cuotas durante mayo y septiembre. Régimen Simple de Tributación (RST): los contribuyentes acogidos a este modelo deberán realizar anticipos bimestrales en las fechas estipuladas entre mayo de 2026 y enero de 2027.

los contribuyentes acogidos a este modelo deberán realizar anticipos bimestrales en las fechas estipuladas entre mayo de 2026 y enero de 2027. Impuestos ambientales y saludables: se incluyen plazos para el impuesto al carbono, productos plásticos de un solo uso y bebidas ultraprocesadas, generalmente con periodicidad bimestral.

se incluyen plazos para el impuesto al carbono, productos plásticos de un solo uso y bebidas ultraprocesadas, generalmente con periodicidad bimestral.

Estar al tanto de estas fechas no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que permite a los contribuyentes gestionar su flujo de caja de manera eficiente durante todo el ejercicio fiscal 2026.

