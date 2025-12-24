Inició el proceso de selección abreviada para elegir el operador de TransMiCable en Bogotá

TransMilenio abrió un nuevo proceso de selección objetiva para contratar el operador de TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar.

El contrato contempla la operación y el mantenimiento total del sistema, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento eficiente y seguro.

“Este proceso de selección se convoca en concordancia del Pacto de Cumplimiento, aprobado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, por medio del cual TransMilenio se comprometió a estructurar, licitar y suscribir un contrato de operación para el TransMiCable de Ciudad Bolívar, en reemplazo del contrato actualmente vigente con la Operadora Distrital de Transporte”, explicó TransMilenio.

De acuerdo con la información, el proceso de contratación inicia con la publicación de los prepliegos este martes, 23 de diciembre de 2025. A partir de esta fecha, y hasta el 31 de diciembre del 2025, se recibirán observaciones a estos documentos.

Además, el 9 de enero de 2026 se publicarán los pliegos definitivos. El cierre del proceso de selección abreviada y la presentación de ofertas están programados para el 28 de enero de 2026, fecha a partir de la cual comenzará la etapa de evaluación de ofertas, que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2026.

Finalmente, el contrato proyectado tendrá una duración de diez años, “para así brindar una estabilidad operativa, técnica y administrativa y garantiza la planeación del servicio a largo plazo”.

