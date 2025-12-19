Iniciaron las pruebas de energización de los trenes del metro de Bogotá

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, anunció que ya iniciaron las pruebas de energización de los rieles y trenes del metro de Bogotá.

“Tenemos ya zonas de líneas férreas en patio talleres electrificadas, que hemos terminado las pruebas estáticas en cocheras y, seguramente, el día 23 de diciembre tendremos ya el primer tren operando en la línea de prueba de 905 metros ”, dijo Narváez.

Las pruebas, según el gerente, están relacionadas y permitían analizar la capacidad de aceleración, frenado como también la coordinación de las puertas de los vagones con una similitud de puertas de plataforma.

Finalmente, Narváez anunció que el próximo el 8 de enero llegará el cuarto tren y van a salir del puerto de Quindado en China el 12 o 13 de enero y el 21 o 22 de enero los próximos trenes.