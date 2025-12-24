MinCiencias retiró apoyo a Colfuturo para el programa crédito beca

Durante dos décadas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con financiación del Gobierno Nacional, lo que permitió que cerca de 25.000 colombianos y colombianas realizaran estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en el exterior.

En ese periodo, el Estado y Colfuturo comprometieron de manera conjunta USD 892 millones, lo que convirtió al PCB en el programa más grande de su tipo en América Latina y en un referente internacional por su enfoque en mérito académico y compromiso con el desarrollo nacional.

Sin embargo, el Gobierno decidió retirar los recursos destinados al programa (64.000 millones aproximadamente), por lo que la promoción 2025 fue la última en recibir financiación estatal.

Esta decisión obliga a Colfuturo a iniciar una nueva etapa a partir de 2026, en la que el programa debe proyectarse sin el respaldo económico del Estado.

Ante este escenario, la entidad trabaja en el diseño de nuevas condiciones y en la búsqueda de fuentes adicionales de financiación para asegurar la continuidad del Programa Crédito Beca.

La entidad informó que los resultados de este proceso se anunciarían públicamente en los primeros meses de 2026.

La organización también confirmó que las personas beneficiarias que se encontraban estudiando o próximas a iniciar sus posgrados mantendrán las condiciones establecidas al momento de su selección y que los recursos para cumplir con estos compromisos quedaron garantizados.