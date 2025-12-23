Actualidad

MinSalud confirmó detección en Colombia del virus influenza A(H3N2): esto se sabe

Imnagen de referencia. (Colprensa - Sergio Acero)

Imnagen de referencia. (Colprensa - Sergio Acero)

El Ministerio de Salud confirmó la detección en Colombia del virus de influenza A(H3N2), subclado K, en un caso importado asociado a un viaje a Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha evidenciado un aumento en la gravedad de las infecciones respiratorias ni en las hospitalizaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, el caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves como fiebre, rinorrea y tos. Además, había participado recientemente en un crucero con salida desde Miami.

Noticia en desarrollo…

