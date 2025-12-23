MinSalud confirmó detección en Colombia del virus influenza A(H3N2): esto se sabe
El Ministerio de Salud confirmó la detección en Colombia del virus de influenza A(H3N2), subclado K, en un caso importado asociado a un viaje a Estados Unidos.
Hasta el momento, no se ha evidenciado un aumento en la gravedad de las infecciones respiratorias ni en las hospitalizaciones.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, el caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves como fiebre, rinorrea y tos. Además, había participado recientemente en un crucero con salida desde Miami.
Noticia en desarrollo…
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles