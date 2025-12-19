La ADRES suspendió los pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS

ADRES suspendió pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la ADRES)

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendió los pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS. Esta decisión se tomó luego de un proceso de verificación adelantado desde septiembre, cuando la entidad detectó que 23 IPS ubicadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca no tenían dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), requisito obligatorio para operar legalmente.

Durante la semana del 18 de noviembre de 2025, la ADRES expidió las resoluciones mediante las cuales dejó en firme las medidas administrativas contra 16 de las instituciones investigadas.

Según lo establecido, estas IPS no demostraron contar con la infraestructura necesaria para prestar servicios de salud relacionados con la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

De las 16 entidades sancionadas, 13 no presentaron recursos de reposición, por lo que se agotó el trámite de notificación y se confirmó la suspensión definitiva de los pagos por las reclamaciones radicadas.

En los otros tres casos, las IPS sí interpusieron recurso, pero este fue resuelto de manera desfavorable al no acreditar su habilitación legal para reclamar dichos servicios.

En paralelo, la ADRES mantuvo en trámite los recursos de reposición de otras siete instituciones que continuaron bajo verificación administrativa. Las entidades sancionadas estaban ubicadas principalmente en los departamentos de Atlántico y Magdalena, así como en el Valle del Cauca, y operaban bajo diferentes figuras jurídicas.