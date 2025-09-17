ADRES suspende pagos a 23 IPS por facturación sin infraestructura real

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció la suspensión de pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, tras detectar que no contaban con instalaciones físicas para atender a pacientes en las direcciones registradas en el sistema oficial.

De acuerdo con la entidad, las medidas afectan reclamaciones por más de $17.000 millones, principalmente relacionadas con la atención de víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin SOAT o no identificados.

En la primera decisión, formalizada mediante la Resolución 0087804 de 2025, se suspendió el pago a 12 IPS que habían radicado cuentas por $4.911 millones. En una segunda resolución (0087805 de 2025), se bloqueó de manera indefinida la solicitud de registro de cuentas bancarias de otras 11 IPS, lo que les impide radicar nuevas facturas.

La ADRES notificó a las instituciones involucradas, que tendrán 10 días hábiles para presentar recursos de reposición. Según explicó la entidad, estas anomalías fueron detectadas gracias a auditorías externas contratadas desde 2023, que incluyeron visitas físicas de verificación a las sedes reportadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

No es la primera vez que la ADRES toma este tipo de medidas. En 2024 ya había suspendido pagos a 52 IPS que habían presentado cuentas por más de $70.000 millones; de ellas, 36 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude, al no lograr demostrar infraestructura real pese a tener habilitación formal para prestar servicios.

