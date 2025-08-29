SIC impuso millonaria multa a IPS por sobrecostos de precios de medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a tres sociedades (mayoristas e IPS) por exceder los precios máximos de medicamentos y les impuso multas por $ 5.763 millones.

La entidad señaló que evidenciaron sobrecostos de hasta 7.000 %.

Las sancionadas son Distribuidora hospitalaria de Cúcuta, Fabilu SAS y Fabisalud IPS, en Cali.

“Se encontró que la sociedad mayorista Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., durante los meses de octubre de 2022 a junio de 2023, comercializó 47 medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM, en porcentajes que van desde un 1,24 % hasta un 7.000,93 %”, señaló la SIC en un comunicado.

Como ejemplo, la entidad expuso que el medicamento Tisseel (CUM 220002154-1), usado en procedimientos quirúrgicos para prevenir la hemostasia como sellante de tejidos, cuyo precio máximo de venta es de $ 585.368,42 y fue comercializado por un valor de $ 4.750.000.

De otro lado, Fabilu S.A.S., como distribuidora mayorista, durante los meses de enero a diciembre de 2023 comercializó nueve medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM en porcentajes que van desde un 3,5 % a un 164,7 %.

Finalmente, la SIC afirmó que Fabisalud I.P.S. S.A.S., como I.P.S., propietaria del establecimiento Clínica Cristo Rey, durante los meses de enero a diciembre de 2023 comercializó cuatro medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM, en porcentajes que van desde un 0,09 % a un 100 %.

Ante estas sanciones, las empresas pueden interponer recursos de reposición y apelación.

