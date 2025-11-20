Actualidad

La ADRES denunció millonarios servicios cobrados a personas fallecidas

El cruce de bases mostró que miles de personas fallecidas aparecieron con servicios de salud entre 2018 y 2023, por un valor superior a los $2,3 billones.

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud realizó una investigación a petición de Corte Constitucional para verificar la información reportada por las EPS. La entidad explicó que, al contrastar la base de afiliados con la de prestación de servicios, encontró “más de 471 mil personas fallecidas con registros posteriores a la fecha de su muerte”.

La ADRES señaló que hubo registros de servicios “hasta veinte años después del fallecimiento” y usuarios a los que en un solo año se les cargaron atenciones que sumaron $500 millones. La entidad afirmó que estos hallazgos mostraron fallas en la depuración y actualización de los datos.

El informe también indicó que 2021 fue el año con los valores más altos, que sumaron $699.480 millones. En el detalle por EPS, la ADRES aseguró que Sura encabezó los reportes con 50.404 fallecidos y $684.969 millones. Detrás quedaron Compensar y Savia Salud.

La entidad recordó que toda la información provenía de los envíos oficiales de las EPS y que la denuncia busca dejar constancia de la magnitud de los hallazgos.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad