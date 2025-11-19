“No más daño”: secretario de Salud de Bogotá cuestionó las intervenciones del Gobierno a las EPS

Por medio de su cuenta de X, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont criticó las intervenciones que ha hecho el Gobierno a las EPS del país. El jefe de la cartera de salud hizo un llamado a sus homólogos del país para que se pronuncien sobre los daños que han causado estas actuaciones.

“La intervención de ls EPS es un despropósito del gobierno nacional. Invito a todos los secretarios de salud del país a que nos pronunciemos sobre estado de cartera de la red pública. Es falso que las estén priorizando, las están es enterrando. Cartera de EPS antes y después”, dijo Bermont.

Y agregó, “EPS intervenidas, que no tienen un gobierno corporativo (junta directiva) que han aumentado su siniestralidad, con costos administrativos superiores a lo permitido de ley, que soportan su operación a costa de la cartera de las IPS públicas y privadas y proveedores. No más daño”.

Bermont puso como ejemplo de la situación lo ha sucedido con la Nueva EPS en Bogotá.

“La intervención de la nueva EPS ha sido nefasta para la red pública de @Bogota. Las deudas con la red se triplicaron. Pasamos de una cartera de 35 mil millones a 90 mil millones. Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, puntualizó.