Así Vamos en Salud rechazó los señalamientos del Senador Wilson Arias: “somos independientes”

El Centro de Pensamiento “Así Vamos en Salud” rechazó los señalamientos del senador Wilson Arias y aclaró que su labor se limita al análisis técnico y público del sistema de salud, sin participación en la elaboración de reformas legislativas ni representación de intereses particulares.

Así Vamos en Salud explicó que, durante más de dos décadas, ha trabajado con base en información oficial y verificable para aportar evidencia útil a la toma de decisiones en salud pública.

La organización destacó que su papel es exclusivamente técnico y que sus análisis son de libre acceso para la ciudadanía.

La entidad precisó que sus alianzas institucionales se encuentran publicadas en su sitio web y no condicionan los resultados de sus investigaciones. También recordó que el sector privado hace parte del sistema de salud y que la colaboración con distintos actores no implica vínculos de dependencia.

Esto tras las acusaciones del senador Wilson Arias que aseguró que la ponencia alternativa a la reforma a la salud estaba apoyada por un grupo llamado Así Vamos en Salud “se nos acaba de decir que el aval a la propuesta alternativa dizque ha sido apoyado por unos señores que se llaman ‘Así Vamos en Salud’. ¿Quiénes están ahí? Son los señores de Sura, que cobraron procedimientos médicos sobre más de 50.000 pacientes fallecidos y se ‘embolsillaron’ $ 600.000 millones" aseguró Arias.