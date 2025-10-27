Wilson Arias, Pedro Flórez y Wally Opina, los más votados en consulta del Pacto Histórico al Senado

Este 26 de octubre, los colombianos le cumplieron a la consulta del Pacto Histórico, y aunque mucho se ha dicho sobre la carrera presidencial, son claves los nombres que se ganaron un puesto en la lista de ese movimiento para el Congreso en el 2026.

Puede leer: Iván Cepeda es el ganador de la consulta presidencial del Pacto Histórico

Por un lado, el actual senador Wilson Arias se impuso este 26 de octubre como el aspirante más votado para el Senado, con 153.437 votos. Esto, según el el boletín número 27 de la Registraduría, es decir, más del 95% de las mesas informadas.

En segundo lugar se ubicó Pedro Hernando Flórez, con 133.602 votos, cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al conocido Clan Torres.

No obstante, la sorpresa realmente la dio el influencer Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, quien obtuvo 131.072 votos, y quedó en tercer lugar en la consulta para el Senado.

Con esta votación, Wally se ubica en los tres primeros lugares, lo que prácticamente le asegura uno de los primeros puestos en la lista al Senado para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, que recordemos, en el caso del Pacto Histórico, será una lista cerrada y paritaria.

Le puede interesar: Defensoría reportó 113 novedades en consulta del Pacto Histórico, destacó respuesta de Registraduría

En los siguientes lugares aparecen el actual senador Ferney Silva, con 69.330 votos; Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, con 63.216 votos; y el senador Carlos Benavides, con 62.902 votos.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Aunque se espera que la cabeza de lista sea para la actual senadora María José Pizarro, la distribución de los primeros puestos se definirá próximamente, teniendo en cuenta los resultados de la consulta y el futuro de la exministra Carolina Corcho, quien quedó segunda en la consulta presidencial del Pacto.