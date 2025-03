El Consejo de Estado negó la “muerte política” del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico

La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme el rechazo a la demanda de pérdida de investidura que fue impulsada por el Centro Democrático contra el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, alegando conflicto de intereses.

En la acción judicial argumentaban que el congresista de la coalición de Gobierno debía ser objeto de “muerte política” puesto que había participado en el debate de la reforma a la salud cuando uno de sus financiadores de campaña tenía capacidad para operar como IPS.

Pero el Consejo de Estado no acogió esa tesis. El tribunal consideró que la sola participación de Arias en el debate no representa una causal de pérdida de investidura, y no declararse impedido tampoco, aunque sí podría constituir una falta disciplinaria.

“Se reiteró que la jurisprudencia establece que no toda participación en proyectos que beneficien a financiadores de campaña constituye un conflicto de intereses y que no existió un beneficio particular, actual y directo en favor del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” señaló el alto tribunal.

Así las cosas, para el Consejo el proyecto de ley de la reforma a la salud tenía un interés en todas las prestadoras del servicio, por lo que no se circunscribía a solo la empresa que podría operar como IPS que financió a Arias. “El posible beneficio era hipotético e incierto, y no hubo argumentos ni pruebas nuevas que desvirtuaran la decisión de primera instancia” señalaron.