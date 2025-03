Consejo de Estado revoca fallo y devuelve curul al concejal de Bogotá Marco Fidel Acosta

La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y devolvió a Marco Fidel Acosta su curul en el Concejo de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres.

El alto tribunal consideró, distinto a lo fallado en primera instancia, que sí cumplía los requisitos para acceder al cargo por cuenta de esa colectividad cristiana. En su momento, los demandantes aseguraban que no cumplía con el concepto favorable del Consejo Nacional de Ética del partido entre otros lineamientos como presentar el aval ante el presidente único de Colombia Justa Libres.

El alto tribunal confirmó la elección de Acosta al indicar que sí estaba habilitado para ser concejal por ese partido debido a que fue inscrito por la representante legal de la colectividad, que el veedor nacional del partido Colombia Justa Libres había dado el okey para que fuese candidato (ya que no tenía inhabilidad alguna), y que no tener concepto favorable del Consejo Nacional de Ética (el cual se desintegró) no invalidaba su aspiración.

“No resulta acertado tener como no probados los requisitos de concepto favorable del Consejo Nacional de Ética y la aprobación del Directorio Nacional, con sustento en el argumento que no estaban registrados ante el CNE, cuando lo cierto es que dicha exigencia tiene como efectos la oponibilidad frente a terceros, sin que resulte constitutivo de las calidades que se detentan dentro de la colectividad”, se lee.