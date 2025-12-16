Salud

Vacuna materna contra Virus Sincitial Respiratorio: ¿desde cuándo se aplica y cómo adquirirla?

El médico Juan Pablo Londoño habló sobre la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Colombia.

Imagen de referencia de vacunación a madre embarazada. / ArtMarie

En diálogo con Salud y Algo Más, el médico Juan Pablo Londoño, quien es infectólogo pediatra, compartió detalles sobre la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Cabe recordar que el Ministerio de Salud anunció la incorporación de esta vacuna materna al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tras el éxito en el plan piloto adelantado en los departamentos de Chocó y La Guajira.

Ahora, dicha inmunización estará dirigida a madres gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo, cuya aplicación busca proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante sus primeros meses de vida.

