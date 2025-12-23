MinSalud excluyó a los gremios de las mesas técnicas de la UPC

El Ministerio de Salud convocó para el 23 de diciembre a la mesa técnica que evaluó la suficiencia de la Unidad de Pago Por Capitación (UPC) para exponer las conclusiones de la revisión que ordenó la Corte Constitucional.

Sin embargo, pese al fallo del ente judicial que asegura que los gremios tienen que hacer parte de esta discusión, el Ministerio no citó ni a Acemi, el gremio de las EPS contributivas, ni a la ANDI.

Frente a esto, Ana María Vesga, presidente de Acemi, se pronunció en X. “¿Acaso estamos vetadas las agremiaciones que hemos expuesto técnicamente las razones del desfinanciamiento del sistema? ¿No nos quiere el Gobierno como interlocutores?” se preguntó.

Este fallo de la Corte Constitucional incluía unas medidas ordenadas entre esas las mesas para evaluar la suficiencia de la UPC de fue del 5,3% para el 2025 y que según actores de salud es insuficiente para sostener la salud de los colombianos.

