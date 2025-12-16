MinSalud, a juicio disciplinario por irregularidades en el nuevo sistema de atención a los maestros

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los exministros Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara, por delicadas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

Además de los previamente mencionados, también fueron objeto de formulación de cargos varios miembros de la junta directiva del FOMAG.

Allí, por ejemplo, también va a juicio disciplinario Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de FECODE en el órgano directivo, así como Magda Lorena Giraldo y el polémico abogado Jhon Mauricio Marín, como presidente de la Fiduprevisora, quien ha sido señalado por graves irregularidades dentro del nuevo modelo de atención.



