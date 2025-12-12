MinSalud abrió inscripciones para el Servicio Social Obligatorio en 2026

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

El Ministerio de Salud informó que el periodo de inscripciones para el Servicio Social Obligatorio (SSO) de 2026 cerrará el 16 de diciembre.

El llamado está dirigido a quienes terminaron su formación en bacteriología, enfermería, medicina y odontología y requieren cumplir con este requisito para ejercer en el país.

Para este ciclo, las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron 1.360 plazas distribuidas entre distintas regiones y profesiones.

Según el cronograma oficial, la primera asignación de cupos quedó programada para el 22 de enero de 2026.

El Ministerio recordó que el formulario solo se diligencia a través de la plataforma oficial de trámites, y que los aspirantes deben revisar con detenimiento el instructivo, seleccionar cinco plazas de preferencia y adjuntar los soportes solicitados.

Serán las entidades territoriales las encargadas de diseñar planes de acción para atraer y retener personal de salud, con acciones acordes al análisis de situación sanitaria y a las necesidades de sus redes de servicios.

