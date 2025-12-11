Proceso de selección Territorial 12: Departamentos con vacantes disponibles y fechas para participar

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) de Colombia, entidad responsable de garantizar el acceso a empleos públicos basado en el mérito y la transparencia, lanzó oficialmente el proceso de selección Territorial 12, esta importante oferta laboral que busca cubrir 1.419 vacantes en diversas entidades del orden territorial.

Esta convocatoria es una oportunidad para ciudadanos interesados en vincularse al sector público, promoviendo la igualdad de oportunidades a lo largo del territorio colombiano.

El concurso de méritos está diseñado para cubrir puestos en 22 entidades y opera bajo dos modalidades esenciales; ascenso, dirigida a servidores públicos que buscan mejorar internamente; abierta, disponible para toda la ciudadanía.

La distribución de los puestos abarca distintos niveles jerárquicos; asistencial, técnico y profesional, facilitando la postulación de perfiles con diversa formación académica y experiencia. El nivel Asistencial cuenta con 600 vacantes, el nivel Profesional con 500 y el Técnico con 400, para un total de 1.419.

Departamentos con oportunidades de empleo

Este proceso de selección tiene un impacto directo en ocho regiones principales del país, ofertando plazas en:

Atlántico.

Bolívar.

Caldas.

Cundinamarca.

Huila.

Meta.

Norte de Santander.

Risaralda.

La relevancia de esta convocatoria no es solo en el número de plazas ofrecidas, sino también en el fortalecimiento del sistema de carrera administrativa.

Es fundamental destacar que el proceso Territorial 12 incorpora las directrices de la Ley 2418 de 2024, siendo el primer concurso territorial en establecer la reserva del 7% de las vacantes para personas con discapacidad. Esta reserva representa 89 puestos específicamente destinados a esta población, divididos en 80 para la modalidad Abierta y 9 para Ascenso.

Etapas Actuales

Actualmente, la convocatoria se encuentra en la etapa de Divulgación, la cual comenzó el 1 de diciembre de 2025. En esta fase, la CNSC publicó y socializó los Acuerdos y el Anexo Técnico que rigen las reglas y condiciones de participación. Para diciembre, la Comisión ha programado socializaciones presenciales, iniciando con aquellas enfocadas en la modalidad Ascenso.

La fase de Inscripción y venta de derechos de participación aún no ha iniciado. Sin embargo, los interesados deben registrarse y preparar su postulación a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

Precio para los derechos de participación

El costo de los derechos de participación, que permite formalizar la inscripción, varía según el nivel del cargo:

$71.200 COP: cargos de nivel asesor, profesional o instructor.

$47.450 COP: cargos de nivel técnico y asistencial.

Es esencial que los aspirantes seleccionen cuidadosamente su vacante, ya que solo se permite la inscripción a un único empleo de los ofertados.

Entre los requisitos básicos para participar se encuentran ser ciudadano colombiano mayor de edad, registrarse en SIMO y aceptar integralmente las reglas del proceso.

Los inscritos deberán prepararse para las pruebas escritas, que evalúan conocimientos, habilidades, competencias funcionales y comportamentales, además de la valoración de antecedentes académicos y laborales.

La ciudadanía debe consultar permanentemente la página web de la CNSC y la plataforma SIMO, únicos canales oficiales, para conocer el cronograma exacto de la etapa de inscripciones y el avance de este proceso de selección.

