Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: EFE/ Carlos Ortega

“Vamos a insistir hasta que se acabe la legislatura”: ministro de Salud sobre la reforma

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y reiteró que insistirán en la reforma a la salud hasta que termine la legislatura.

Escuche la entrevista completa aquí: