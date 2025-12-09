“No hay interés de discutir reforma a la salud”: MinSalud tras retomarse debate en Comisión Séptima

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Este martes, 9 de diciembre, inmediatamente se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro, se retomó el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado.

Recordemos que la condición para reanudar el debate, tras una proposición de la senadora conservadora Nadia Blel, era que se conociera cuál sería el futuro de la tributaria del Gobierno.

Pues, el proyecto de reforma tributaria se hundió y, con ello, desde la comisión se pudo retomar el debate. No obstante, ya advirtieron que, con ese archivo, también se confirma que no hay recursos para la implementación del nuevo modelo de salud, pues se esperaba que salieran después la tributaria.

En todo caso, arrancó otra vez el debate de la reforma a la salud, y desde ya, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que “no hay interés de discutir la reforma”.

Las dudas tienen que ver con la disponibilidad de recursos, pero el ministro insiste en que más bien se trata de la falta de voluntad de la Comisión Séptima para avanzar.

“Por una sencilla razón, es que hemos venido todo este tiempo y yo he asistido a todas las reuniones, pero lo que vemos es que no hay interés de discutir la reforma. Entonces, además, yo le he pedido al señor presidente que me permita dar ciertas aclaraciones y no me lo permite”, dijo Jaramillo.

También defendió la disponibilidad presupuestal para financiar el nuevo modelo de salud: “La doctora Norma Hurtado, alfil de la doctora Dilian Francisca Toro, propuso que se aumentara un punto del PIB en los próximos 10 años para fortalecer la reforma y consideramos que eso era importante”.

Añadió que “hay nuevos ingresos ya fijos, como son claramente el impuesto saludable más el impuesto de lo que es los recursos del 0.5% de lo que es el apoyo solidario que hay siempre. Entonces, ya tenemos proyectados a los 10 años”.

Finalmente, señaló: “Aquí va a seguir lo mismo, desde abril la misma cosa: justificaciones y justificaciones para no estudiar el proyecto”.

