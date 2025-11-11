Actualidad

Senador Miguel Pinto pidió a Petro debatir reforma a la salud en una de sus alocuciones televisadas

El senador pidió al mandatario que invite a los miembros de la Comisión Séptima para debatir sobre el aval fiscal.

Miguel Ángel Pinto y Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Luego de una dura discusión en la Comisión Séptima del Senado este martes, en donde se mantiene suspendido el debate de la reforma a la salud, el senador liberal Miguel Ángel Pinto le pidió al presidente Gustavo Petro que invite a los miembros de esa comisión a debatir públicamente sobre el aval fiscal del proyecto, en una de sus alocuciones presidenciales.

Pinto pidió al presidente Petro que les permita explicar el estado del proyecto y la falta de recursos para su implementación, pues, según él, Petro estaría “desinformado respecto a lo que ocurre con el proyecto”.

“Cuando escucho hablar al presidente de la República, creo que sus ministros, y en especial el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no le han dado la información que corresponde. No está debidamente informado del trámite de las reformas y de los conceptos”, dijo el senador.

Agregó que “sus propios funcionarios no le están contando la verdad para quedar bien”. Es por eso que propuso que ante el país y en televisión abierta hablen del tema.

Varios congresistas de la bancada de Gobierno pidieron este martes que se reanude el debate de la reforma a la salud, luego de que fuera suspendido indefinidamente por, según la comisión, no contar con aval fiscal.

