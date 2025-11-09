“Se venga haciéndome pasar como narco”: Petro acusó a Bernie Moreno de fraguar plan en su contra

Luego de que la Revista Cambio diera a conocer que en una foto de una reunión de congresistas republicanos en la Casa Blanca un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump apareció con una carpeta abierta donde se observa un documento con fotomontajes de Nicolás Maduro y Gustavo Petro tras las rejas, el presidente colombiano reaccionó a través de su cuenta en X.

El mandatario afirmó que existe un plan “fraguado” por Bernie Moreno, congresista republicano de origen colombiano, y aseguró que dicha estrategia busca vengarse por los debates que promovió en el pasado sobre presuntos hechos de corrupción ligados a la familia Moreno.

“Sobre cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá, y el lavado de activos que se presentó allí; se venga, haciéndome pasar como narcotraficante”, explicó.

El jefe de Estado calificó el episodio como un tema de seguridad nacional y dijo que el objetivo sería detenerlo sin que exista delito alguno pese, según él, a su trayectoria pública.

“En los objetivos que se intentan establecer está apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia con el narcotráfico”.

Petro señaló que la izquierda colombiana ha sido históricamente víctima del narcotráfico aliado a sectores del poder político y sostuvo que ahora se pretende “reescribir la historia”.

“El narcotráfico ha asesinado la izquierda de Colombia, aliado al poder político tradicional, decenas de miles de militantes fueron asesinados. Ahora los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia. El pueblo de Colombia no los dejará”.

Por eso, el presidente advirtió que ni Colombia ni América Latina pueden estar “bajo chantaje” y anunció que acudirá a OEA. “En reunión con la delegación expondré estos hechos y después de ella tomaremos las medidas que toca tomar”, concluyó.