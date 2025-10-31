Bernie Moreno pide designar tres grupos colombianos como organizaciones terroristas

Este jueves, el senador estadounidense Bernie Moreno envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que el EMBF, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sean declaradas Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

“El EMBF, la AGC y la ACSN son organizaciones terroristas extranjeras que amenazan nuestra seguridad nacional. Su participación en el narcotráfico ha causado innecesariamente la muerte de millones de estadounidenses”, escribió Moreno.

EMBF, AGC, and ACSN are foreign terrorist organizations that threaten our national security. These groups’ engagement in drug trafficking has needlessly killed millions of Americans.



I’m asking for each of these groups to be designated as a Foreign Terrorist Organization. pic.twitter.com/jTbduL64UL — Bernie Moreno (@berniemoreno) October 30, 2025

El senador aseguró que estos grupos están ligados a asesinatos, narcotráfico y vínculos con carteles mexicanos, lo que —dijo— representa una amenaza creciente para la seguridad de Estados Unidos.