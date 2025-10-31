Bernie Moreno pide designar tres grupos colombianos como organizaciones terroristas
Esto señala la misiva del senador republicano de origen colombiano.
Este jueves, el senador estadounidense Bernie Moreno envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que el EMBF, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sean declaradas Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
“El EMBF, la AGC y la ACSN son organizaciones terroristas extranjeras que amenazan nuestra seguridad nacional. Su participación en el narcotráfico ha causado innecesariamente la muerte de millones de estadounidenses”, escribió Moreno.
El senador aseguró que estos grupos están ligados a asesinatos, narcotráfico y vínculos con carteles mexicanos, lo que —dijo— representa una amenaza creciente para la seguridad de Estados Unidos.