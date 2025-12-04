Gobierno cuestionó las proyecciones fiscales del Carf sobre la reforma a la salud

El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió que las proyecciones presentadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal no reflejaron el funcionamiento del sistema propuesto en la reforma a la salud.

La cartera señaló que el CARF “evaluó el proyecto como si hubiera sido una ampliación del modelo vigente, y no una transformación basada en prevención, gestión anticipada del riesgo y reorganización administrativa”.

El Gobierno explicó que “el corazón del proyecto fue un modelo de Atención Primaria en Salud que buscó prevenir enfermedades y disminuir la presión sobre los servicios de mayor complejidad. Al omitir ese componente, el análisis fiscal quedó sesgado”. El Ministerio recordó que, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el 17% de las hospitalizaciones en el país obedecía a causas prevenibles, un gasto estimado en 1,7 billones de pesos al año que se habría reducido con un nivel primario fortalecido.

La entidad también cuestionó que el CARF proyectara la UPC con base en el comportamiento reciente del sistema, sin considerar cambios demográficos, sanitarios ni las eficiencias previstas en la reforma. El Ministerio indicó que esa proyección replicó los sobrecostos y la fragmentación del modelo anterior.

El Gobierno añadió que el informe atribuyó a la reforma gastos que el país debía asumir de cualquier forma, como la modernización de la red pública, la actualización tecnológica y la atención de pasivos acumulados por años. Señaló que tales inversiones hacían parte de las obligaciones del Estado, no de los efectos directos del proyecto.

Otro punto que el Ministerio resaltó fue la ausencia, en el análisis del CARF, de la arquitectura institucional planteada en la reforma: el rol ampliado de la ADRES, la reorganización territorial de la red, la interoperabilidad de los sistemas de información y la creación de un sistema de gestión para administrar los recursos con mayor eficiencia.

Además, la cartera recordó que el país avanzó en políticas de impuestos saludables que generaron recursos adicionales y apoyaron la sostenibilidad financiera del sistema, un elemento que tampoco apareció en las proyecciones del comité fiscal.

Escuche W Radio en vivo: