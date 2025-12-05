Actualidad

Armando Benedetti denunció obstáculos para acceder a servicios de salud

El ministro del Interior aseguró que a su esposa e hijos también les cancelaron la póliza de medicina prepagada.

Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

Alejandro Arteaga

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de aberrante que ni él ni su familia tengan acceso al sistema de salud a través de la medicina prepagada. Para el alto funcionario esta situación podría obedecer a su posición frente a la reforma a la salud.

“Aberrante!! Ni mi esposa, ni mis hijos ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país”, señalo el ministro.

El ministro denunció que le cancelaron su póliza de salud y que al intentar tramitar con otra aseguradora también le fue negada.

Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la reforma a la salud?”.

El ministro Benedetti dijo que pondrá tutelas y acudirá directamente ante la Superintendencia de Salud.

