La ACSC le pidió ‘cordura’ al Congreso en la discusión de la reforma a la salud

Tras el anuncio de que la Comisión Séptima del Senado agendó el tercer debate del proyecto de ley que reforma la salud para la sesión de este martes, 9 de diciembre, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) envió una carta en la que hacen un llamado urgente a la cordura y a la responsabilidad antes de retomar la discusión del Proyecto de Ley 410 de 2024.

“Durante estos tres años, el Gobierno insistió en venderle al país la idea de una reforma estructural, asegurando que era indispensable y que resolvería los problemas del sistema. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que muchos de esos cambios no solo eran innecesarios, sino que desviaron la atención del gobierno del deber más básico: administrar y cuidar el sistema que hoy atiende a millones de colombianos”, aseguran en la misiva enviada.

El proyecto está en el primer punto de la agenda para la sesión, debido al mensaje de urgencia que envió el Gobierno, que no ha logrado sacar adelante una de sus banderas principales que es reformar la salud de Colombia.

Sin embargo desde la ACSC aseguran que el gobierno se ha negado a escuchar opiniones diferentes a las que ellos defienden “el Gobierno prefirió etiquetar voces críticas como oposición y llegar incluso a hacer señalamientos ofensivos contra profesionales que han dedicado su vida al servicio”.

Además aseguran que más allá de aprobar o contradecir lo que propone el Gobierno, se debe pensar en la salud de los colombianos “si la decisión es archivar este proyecto y construir una reforma seria, responsable y financieramente sostenible, contarán con nuestro apoyo técnico”.