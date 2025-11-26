Consejo de Estado reafirma que no se equivocó en detener decreto del Gobierno que reformó la salud

La Sección Primera del Consejo de Estado, despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña, negó una solicitud de aclaración del fallo que suspendió el decreto 0858 con el que el gobierno reformaba unilateralmente -sin acudir al Congreso- aspectos estructurales del sistema de salud.

En su decisión defendió la legalidad del fallo de medidas cautelares adoptado. Esto, en respuesta a la aclaración planteada por el ministerio que aseguró que el Consejo de Estado había adelantado una lectura fragmentada y equivocada del decreto 0858 del Ministerio de Salud.

Para el Consejo de Estado, no hubo ningún error ni equivocación en la valoración probatoria que derivó en la decisión de suspender provisionalmente los efectos del decreto del Ministerio de Salud.

“Por el contrario se efectuó una lectura integral del decreto acusado, lo que permitió concluir que su contenido implicaba una modificación estructural del sistema de salud, de paso que los artículos mencionados en la decisión fueron referidos únicamente a modo de ejemplo, para ilustrar los aspectos más relevantes que sustentan la medida cautelar adoptada”, indicó el despacho.

De acuerdo con el Consejo de Estado, por medio de la aclaración la cartera de salud buscaba que el Consejo de Estado efectuara un pronunciamiento “adicional” lo que desconoce la naturaleza del recurso de aclaración, las dudas que argumentó no eran tales, y tampoco le compete informar hasta cuándo durará la suspensión.

Según la Sala unitaria, en el caso bajo examen la decisión adoptada y sus motivaciones “no presentan ambigüedad alguna que den lugar a inferencias que requieran interpretación”.

El Ministerio de Salud aún podría acudir a un recurso de súplica ante el pleno de la Sección Tercera para que de forma definitiva determine si la medida cautelar se mantiene o no se mantiene.

