Ministro de Salud pide investigar al representante de Pacientes Colombia

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, escribió en su cuenta de X que pide a la Fiscalía investigar a Denis Silva, el representante de la organización Pacientes Colombia y uno de los mayores críticos del manejo que el Gobierno le ha dado al sistema de salud.

Esto tras unas denuncias realizadas por el creador de contenido Beto Coral, quien en su cuenta de X afirmó que las propiedades que registran a nombre de Silva proviene de empresas del sector salud:

“Denis Silva, representante de la Asociación Pacientes Colombia, dijo que solo tiene un apartamento y que el resto de propiedades son “herencias. Verificamos y no es cierto. La mayoría de sus propiedades no provienen de ninguna sucesión: son transacciones hechas con bancos, constructoras y personas naturales. No estamos hablando de alguien de escasos recursos que representa a pacientes; estamos hablando de un negociante que admite recibir recursos de farmacéuticas y venderles proyectos”, aseguró en la red social.

Tras esta denuncia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también reaccionó en su cuenta de X:

“El país merece claridad: Denis Silva no puede seguir escondiéndose detrás del cuento de la “herencia” cuando su patrimonio creció con compras que no coinciden con esa versión. Basta de engaños. Pido a la Fiscalía investigar el origen de esas propiedades y el posible delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La salud no puede ser usada como plataforma de negocios ni para proteger intereses económicos personales”.

Frente a esto, desde Pacientes Colombia aseguran que no hay ningún ocultamiento y que cumplirán con los requerimientos que lleguen desde el ente judicial.