Caso UNGRD: Procuraduría pidió casa por cárcel para exministros Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco

La Procuraduría General de la Nación pidió que se imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en los hechos de corrupción que rodearon el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El delegado de la Procuraduría, Mario Enrique Gómez, advirtió en medio de la audiencia que no existe riesgo de fuga, pues los exministros del Gobierno de Gustavo Petro han mostrado desde el principio interés de colaborar con la justicia.

Además, dijo que tanto Bonilla como Velasco han comparecido a todas las citaciones que se han hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Noticia en desarrollo...