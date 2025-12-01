Caso UNGRD: Exministro Ricardo Bonilla acudirá a la audiencia de imputación de cargos en el Tribunal

W Radio conoció que el exministro Ricardo Bonilla acudirá presencialmente a la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En compañía de su abogado defensor, Mauricio Pava, llegará al Tribunal Superior de Bogotá, donde el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia formalizará la imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo: