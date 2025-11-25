Actualidad

Caso UNGRD: Fiscalía radicará este miércoles solicitud de imputación de cargos contra Ricardo Bonilla

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, responderá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

Ricardo Bonilla | Fotos: Colprensa

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo anunció que este miércoles 26 de noviembre, se radicará solicitud de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exjefe de la cartera de Hacienda, responderá por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

En desarrollo…

