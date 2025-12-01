Caso UNGRD: Fiscalía pidió detención domiciliaria para Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La Fiscalía General de la Nación le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, porque al parecer encabezaron el escándalo de corrupción más sonado del Gobierno de Gustavo Petro.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, le pidió a la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá que recluya en sus residencias a los exministros del Gobierno de Gustavo Petro.

“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar concentrada con el propósito de solicitar a la jurisdicción la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados: Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González”, dijo el marco jurídico de la solicitud de la medida de aseguramiento.

Agregó: “La solicitud que realiza la Fiscalía General de la Nación se encuentra prevista por el ordenamiento jurídico en el ámbito constitucional en el artículo 250”.

