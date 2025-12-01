Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron, dirigieron una organización criminal”: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación aseguró que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, supuestamente lideraron la organización criminal que perpetró el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La macroinvestigación permitió identificar el supuesto modelo de corrupción con el que se pretendió comprar a los congresistas para garantizar el respaldo de las reformas y proyectos de endeudamiento del Gobierno Nacional.

“La organización delincuencial de la cual ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, hacen parte, se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta”, señaló la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.

La imputación de cargos estuvo cargada por fuertes revelaciones, pues la fiscal Patiño describió el significativo papel que al parecer jugaron los exministros.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, dijo.

Agregó que se “plantearon las líneas base del modus operandi que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República”.

La fiscal Patiño les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

