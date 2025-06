Presidente Petro: imputación de cargos contra exminHacienda Ricardo Bonilla es una “injusticia”

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros en la noche de este martes, criticó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

“Los economistas no saben qué puestos van a tener después de ser ministros de Hacienda, ya vimos que Bonilla le imputaron cargos y es inocente, es una enorme injusticia. Y yo defiendo a la fiscal (Luz Adriana Camargo) la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi, porque por poner una terna independiente de fiscales y no los que Barbosa decía. Y hermanos, todas las investigaciones dicen que ellos son los dueños de los fiscales que exportan cocaína a Europa, a Estados Unidos desde Puerto de Buenaventura y controlan el puerto de Buenaventura”, puntualizó el mandatario.

Por eso, el presidente Petro dijo que el exministro Ricardo Bonilla no es culpable de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contrato, porque no se crearon cupos dentro de la UNGRD para congresistas.

“La UNGRD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores lindos ellos y financiar una disputa interna del Partido Verde. Pero ahí no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda”, explicó Petro.

¿Cuándo será la audiencia contra el exministro Bonilla?

“Una vez el juez de control de garantías le imparta legalidad [al principio de oportunidad], vamos a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, explicó la fiscal Patiño.

La funcionaria indicó que aún no se ha definido si se solicitará una medida de aseguramiento en su contra.

También precisó que la exasesora del Ministerio de Hacienda no es la única testigo contra Bonilla.

“Las labores de corroboración y de aseguramiento probatorio son dispendiosas, son lentas, y deben ser muy serias para no cometer una injusticia o una imprecisión. Eso lleva su tiempo”, afirmó la fiscal, quien añadió que son varios los testigos que han declarado contra el exministro.

