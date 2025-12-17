“El estado legal de la reforma a la salud no es en archivo, es en apelación”: senador Fabián Díaz

En las últimas horas, se conoció que la Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la votación quedara 8 votos a favor de la ponencia de archivo del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, y 5 por el no. La decisión la tomaron este martes, antes del arranque de la sesión en la que se iba a estudiar el proyecto.

En ese sentido, al respecto conversó el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, en la emisión de W Sin Carreta de este 16 de diciembre, donde afirmó que “el estado legal de la reforma a la salud no es en archivo, es en apelación”, sustentando que el artículo 266 de la Ley 5 les permite apelar a estas decisiones: “ya lo hice yo con la reforma laboral, la cual buscaba la devolución de los derechos de los trabajadores. Se apeló en su momento, llegó a la plenaria del Senado y allí se aprobó para avanzar en diálogo la concertación”.

Sobre la decisión reciente de el proyecto a la reforma a la salud indicó: “En este momento la reforma a la salud va a atravesar el mismo mecanismo (...) Ya está la apelación en la mesa directiva de la plenaria del Senado”, mencionó, asegurando que lo que busca es concertar y llegar a acuerdos para construir entre todos la reforma a la salud.