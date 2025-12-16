Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno

Al filo del inicio del receso legislativo, que inicia este 16 de diciembre, la Comisión Séptima del Senado hundió por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La votación quedó 8 votos a favor de la ponencia de archivo del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, y 5 por el no.

La decisión la tomaron apenas este martes, antes del arranque de la sesión en la que se iba a estudiar el proyecto. Y es que aunque desde hace meses estaban los votos en la comisión para hundir el proyecto, los congresistas esperaron hasta que se archivara la reforma tributaria del Gobierno, hace ocho días, y con esto, crecieran los argumentos relacionados a la falta del aval fiscal y de recursos para implementar el nuevo modelo de salud que propone el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Es de recordar que esta misma comisión, con los mismos votos, había hundido ya en una primera ocasión la reforma a la salud -la que propuso la exministra y ahora candidata al Senado, Carolina Corcho y también había hundido una vez la reforma laboral del Gobierno.

Los votos que hundieron este martes el proyecto fueron los de los senadores Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Berenice Bedoya y Norma Hurtado.

Aunque hace meses estaban los votos, la comisión también estaba esperando al cierre de las sesiones ordinarias para enredar el mecanismo de la apelación, que a propósito, ya fue radicada ante la mesa directiva del Senado por el senador Fabián Díaz Plata, de la Alianza Verde, con otras cuatro firmas de congresistas cercanos al Gobierno.

Y es que ese mecanismo fue la estrategia que usó el Gobierno para lograr la aprobación de la reforma laboral, que aunque la hundió la Comisión Séptima, revivió y pasó a estudio de la Comisión Cuarta del Senado, que fianlmnete le dio el visto bueno a la inciativa.