Empieza barrida de directivos y asesores en el Fomag tras llegada del nuevo gerente

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que tras la llegada del nuevo gerente del Fomag, Herman Bayona, empezó una barrida de funcionarios de esta Vicepresidencia de la Fiduprevisora que maneja la salud de los maestros.

El aterrizaje de este médico a esta entidad se da tras la salida de Aldo Cadena.

La W conoció detalles de esta situación. Entre las personas que han salido de esta entidad están el director jurídico, financiero, la directora de la red de atención y todos los asesores, a excepción de Jairo León, quien maneja la contratación, entre otros.

Así las cosas, solo quedan tres directivos que vienen desde Cadena.

Incluso, esta emisora conoció que Bayona está trayendo a personas que estaban trabajando en la Nueva EPS.

¿Quién es Herman Bayona?

Bayona es médico cirujano del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, con más de 30 años de experiencia; cuenta con una especialización en cirugía general de las universidades Libre de Colombia y de Buenos Aires de Argentina.

Además, él ha sido asesor de Fecode. “El nombramiento del doctor Bayona como vicepresidente de la Fiduprevisora ha sido una muy buena elección del presidente de la República, porque él ha sido el estructurador de este nuevo modelo de salud para el magisterio, es una persona que ayudó a construir, porque era de las personas que Fecode tenía allá, o sea, era la persona en la cual Fecode confiaba“, afirmó Arturo Solano, secretario de salud de Asinort.