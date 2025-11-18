Tras salida de Aldo Cadena del Fomag, Herman Bayona asume la Vicepresidencia

Tras la salida de Aldo Cadena del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Herman Bayona fue nombrado como nuevo vicepresidente de esta área de la Fiduprevisora.

La entidad señaló que entre sus prioridades están consolidar el modelo de salud que beneficia a más de 800 mil usuarios, la eficiencia y eficacia en el reconocimiento de las prestaciones económicas, la transparencia en la contratación y garantizar el flujo de pago a los prestadores.

“Asumo este importante reto con la convicción de trabajar de manera consciente, pública y transparente en la consolidación del modelo de salud la eficiencia y eficacia en el reconocimiento de las prestaciones económicas, la transparencia en la contratación y la garantía en el flujo de pago a los prestadores”, indicó Bayona al asumir el cargo.

En este sentido, el nuevo vicepresidente señaló que su gestión estará enfocada en avanzar decididamente con la implementación del modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Bayona es médico cirujano del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, con más de 30 años de experiencia; cuenta con una especialización en cirugía general de las universidades Libre de Colombia y de Buenos Aires de Argentina.

El médico se ha desempeñado como presidente del Colegio Médico de Bogotá y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Bayona ha sido líder gremial y cuenta con amplio conocimiento en la estructuración de modelos de salud.