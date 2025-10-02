Paro es para exigir acciones en favor de la salud del Magisterio: Fecode

La Junta Nacional de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) convocó la movilización para exigir al Gobierno la unificación de criterios y acciones de los actores del Gobierno que integran el consejo del Fomag, junto a la vicepresidencia de la Fiduprevisora para estos asuntos, con el fin de resolver las problemáticas que aquejan a los docentes del país y sus beneficiarios en la prestación de servicios de salud.

Por otra parte, los educadores solicitaron investigar a las instituciones médicas que se niegan a seguir prestando el servicio de salud a los maestros, pese a q se viene adelantando el giro de los recursos para la prestación del servicio, así como piden acoger el manual tarifario que busca garantizar la sostenibildad del Fomag.

"El paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del Magisterio y sus beneficiarios", Señaló el sindicato.

De otro lado, la central de educadores aseguró que durante la movilización se busca exigir la radicación del proyecto de ley orgánica, que reglamentará el Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones.

“Para el efecto, reclamamos avanzar en los consensos necesarios con el gobierno que garanticen que los recursos reconquistados se prioricen con suficiencia para materializar la universalización progresiva de los derechos a educación, salud, agua para el consumo y saneamiento básico de la población de la totalidad de los municipios", advirtieron los educadores.