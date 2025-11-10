Nueva EPS auditará facturas por $15 billones, tras hallazgos sobre “ocultamiento y desorden contable”

El equipo interventor de Nueva EPS, en cabeza de Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció que empezó un proceso de auditoría a la facturación de la entidad, que asciende a más de 14,5 millones de cuentas médicas, cuyo valor total supera los $15 billones de pesos, y “cuyos hallazgos iniciales fueron identificados por los entes de control como una de las principales causas del desorden contable y financiero de la EPS”.

De este modo, revisarán las facturas de 2019 a la fecha.

La entidad agregó que esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de “ocultamiento sistemático de facturas y la opacidad contable que impidió conocer la realidad financiera de la EPS”.

Por tanto, la entidad señaló que “la intervención tiene como objetivo recuperar y sanear a Nueva EPS, garantizar la trazabilidad de cada pago y restablecer la confianza en la administración de los recursos públicos de la salud. Para ejecutar este proceso, fueron seleccionadas tres firmas con amplia experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S.”.

Finalmente, la Nueva EPS aseveró que “esta medida, busca corregir el desorden contable y la falta de control interno que afectaron la estabilidad financiera de la Entidad y del sistema en general”.