Nueva EPS auditará facturas por $15 billones, tras hallazgos sobre “ocultamiento y desorden contable”
La entidad señaló que se da tras el llamado del presidente Gustavo Petro y las denuncias sobre presunto ocultamiento de facturas por parte de exdirectivos de la entidad.
El equipo interventor de Nueva EPS, en cabeza de Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció que empezó un proceso de auditoría a la facturación de la entidad, que asciende a más de 14,5 millones de cuentas médicas, cuyo valor total supera los $15 billones de pesos, y “cuyos hallazgos iniciales fueron identificados por los entes de control como una de las principales causas del desorden contable y financiero de la EPS”.
De este modo, revisarán las facturas de 2019 a la fecha.
La entidad agregó que esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de “ocultamiento sistemático de facturas y la opacidad contable que impidió conocer la realidad financiera de la EPS”.
Por tanto, la entidad señaló que “la intervención tiene como objetivo recuperar y sanear a Nueva EPS, garantizar la trazabilidad de cada pago y restablecer la confianza en la administración de los recursos públicos de la salud. Para ejecutar este proceso, fueron seleccionadas tres firmas con amplia experiencia técnica, jurídica y tecnológica en auditoría médica y administrativa: American KPO, ACS Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. y Sosalud S.A.S.”.
Finalmente, la Nueva EPS aseveró que “esta medida, busca corregir el desorden contable y la falta de control interno que afectaron la estabilidad financiera de la Entidad y del sistema en general”.