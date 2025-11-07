Directivas de hospital en Caldas piden a Nueva EPS $ 25.000 millones para servicios esenciales

Manizales

A pesar de las negociaciones y mesas de conciliación entre las directivas del SES Hospital Universitario de Caldas y la Nueva EPS para solucionar y pagar una cartera total de $ 83.000 no han dado resultados, ya que actualmente hay en riesgo la realización de más de 6.000 citas médicas y demás procesos de atención que perjudican a los pacientes.

Juan Felipe Valencia, gerente del Hospital de Caldas, cuenta que realizan la asamblea con enfoque interno en que detallarán los aspectos clínicos, administrativos y financieros. “Es para buscar alternativas que permitan solventar la crisis, requerimos de un abono extraordinario por parte de Nueva EPS de $ 25.000 millones que hacen parte de la enorme cartera de $ 46.000 millones que vienen después de la intervención y que conforman la cartera total de $ 83.000 millones”.

El directivo, manifiesta que la relación con la EPS se mantiene por medio de la interventora, por lo que confían en la buena voluntad de los funcionarios de la entidad promotora de salud para solucionar el actual panorama.

“Están en riesgo más de 6.600 consultas mensuales a usuarios de Nueva EPS, alrededor de 500 cirugías y más de mil hospitalizaciones al mes, más allá de los números, cada persona requiere un proceso de atención, es muy importante para sus familias. No queremos que se quede en discusiones administrativas y financieras, sino en hacer lo que realizamos hace 18 años, en tener un buen relacionamiento con el asegurador Nueva EPS”.

El directivo agrega que es primordial esta asamblea, ya que permite clarificar la situación con el personal, pero también les pide apoyar la operación eficiente del hospital para que la carga financiera sea ajustada para solventar la situación.

