“Estamos trabajando como si estuviéramos en una pandemia”: Gerente del SES Hospital de Caldas

Manizales

Desde el Hospital de Caldas informaron que la situación de ocupación en el centro asistencial es crítica casi como si estuvieran nuevamente en una pandemia. La ocupación de las camas UCI a esta hora supera el 100% y el número de pacientes en espera va en aumento

Juan Felipe Valencia, gerente del Hospital de Caldas, confirmó que la situación de ocupación en el centro asistencial es crítica, el índice de atención creció por varios factores una la descompensación de pacientes por falta de suministro de medicamentos y la segunda porque en Santa Sofía y otros centros de salud no hay atención a los usuarios de la nueva EPS.

“La situación que estamos viviendo en la entidad es realmente difícil. Para dejarlo de manera muy clara, estamos sintiéndonos y trabajando por los usuarios como si estuviéramos en plena pandemia. La cantidad de pacientes que están llegando al servicio de urgencias, muchos de ellos críticos son impresionante. Ayer en 40 minutos llegaron casi, simultáneamente, tres pacientes muy delicados, es decir, con derrame cerebral en situación crítica”, dijo el gerente.

Las 50 camas de UCI están totalmente ocupadas y hay muchos pacientes en espera para poder acceder al servicio. El gerente calificó la situación igual o peor que en los momentos de la pandemia.

Manizales están en una alerta hospitalaria desde Julio, los hospitales como Santa Sofía y San Juan de Dios han confirmado que no hay atención a los usuarios de la Nueva EPS por falta de pago.