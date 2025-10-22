“Hay colapso en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Caldas”: Sec. Salud de Manizales

Manizales

El secretario de Salud de Manizales, David Gómez, confirmó que esta madrugada se presentó un colapso en la atención de camas UCI del Hospital de Caldas y lamentó nuevamente el cierre de atención de la Nueva EPS en Santa Sofía y la clínica San Juan de Dios.

El funcionario comentó que son cerca de 50 camas UCI las que hay en el hospital de Caldas de Manizales, pero durante el día de hoy la demanda supera hasta las 70 o 80 personas. Explicó que la alerta hospitalaria sigue implementada en la ciudad desde julio pasado.

“La situación es supremamente crítica en este momento, pues ayer informó Santa Sofía que le cerraba los servicios a los usuarios de la Nueva EPS y hoy amanecimos en el hospital en SES Hospital de Caldas en una situación supremamente crítica”, dijo Gómez.

Por otro lado, Gómez se refirió a la crisis de salud generada por la falta de atención de la Nueva EPS en el hospital Santa Sofía y clínica San Juan de Dios.

Hasta el momento la nueva EPS no se ha referido a la falta de atención de sus usuarios en la clínica mental y en el hospital Santa Sofía.

