Autoridades descartan alerta por COVID-19 en Bogotá

Tras la circulación de versiones no oficiales a través de diferentes medios que advierten una supuesta alerta epidemiológica por COVD-19 en Bogotá, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud descartó esta posibilidad.

De acuerdo con la información entregada por la autoridades epidemiológicas, los contagios en la capital se redujeron en un 76%, con 9.280 casos entre enero y septiembre de 2024, a 2.219 en el mismo periodo de 2025.

Le puede interesar Terapia respiratoria, el salvavidas de quienes quedaron con secuelas pulmonares por el Covid-19

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió no difundir información sin confirmación.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma e informarse únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y del INS. Evitemos compartir contenidos no verificados que puedan generar miedo o desinformación”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Las autoridades hicieron un llamado a informarse a través del Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud, disponible cada viernes desde las 7:00 de la mañana en la página www.ins.gov.co.