Petro denuncia que CIA y la DEA podrían buscar una extracción suya para meterlo “allá en una cárcel”

El presidente Gustavo Petro aseguró, desde la Plaza de Bolívar, que agencias de inteligencia como la CIA y la DEA estarían buscando llevarlo a Estados Unidos para silenciar su voz.

Por eso, el mandatario, explicó: “Podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia con la Mossad, con la CIA, con la DEA, para meterlo por allá en una cárcel donde no se escuche su voz, en algún lugar lejano de los Estados Unidos”, afirmó Petro.

Petro vinculó esa supuesta persecución con su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que dijo haber hablado “desde el corazón” y “sin leer una sola coma”. “Creo que mi último discurso en Naciones Unidas marcó una diferencia y por eso me castigan hoy”, añadió.

El jefe de Estado sostuvo que confía en que las fuerzas democráticas de Estados Unidos y de América Latina impedirán que se cumpla cualquier intento de captura. “La voz de la verdad nos haría libres y terminaría derribando los muros y el intento de silenciar el pensamiento”, concluyó.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro:

