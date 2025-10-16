“Una actividad violenta”: Petro tras autorización a la CIA para acciones encubiertas en Venezuela

Este miércoles 15 de octubre, el presidente Gustavo Petro calificó como “una actividad violenta” la decisión de Donald Trump de autorizar a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela.

El presidente Petro indicó:

“Yo sé qué puede pasar en Colombia y esa es mi responsabilidad, si allá caen misiles. O como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea (o no) de la cadena del narcotráfico”.

Para el presidente Gustavo Petro, “toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia se desató por bloquear a Venezuela”. Además, advirtió que el presidente Donald Trump debe “entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo y, una de esas, fue bloquear a Venezuela”.

“Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países sudamericanos y a los Estados Unidos”, añadió Petro.

Por eso, dijo que, si se quiere hablar de democracia, es más potente “que se pueda desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos”.

El mandatario también advirtió que ya son 27 personas muertas en el mar Caribe en medio de estos operativos: “Esto que acaba de pasar es lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la comisión de derechos de Naciones Unidas”.

