"CNE no da garantías para consulta del Pacto Histórico": Petro tras retiro de Daniel Quintero.

Este miércoles, 15 de octubre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico y señaló al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su cuenta de X, el mandatario manifestó: “El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacho Histórico”.

El jefe de Estado añadió que el CNE “la desbarata a la fuerza” y aseguró que es “un golpe antidemocrático”.

Por su parte, por medio de un video, el precandidato presidencial Daniel Quintero anunciaba que se retira de la consulta del Pacto Histórico, a 11 días de la convocatoria a las urnas.

El exalcalde de Medellín aseguró que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría cambiaron las reglas del juego” al convertir la consulta del Pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista “violando el acuerdo que firmaron los candidatos”.

Pese a su retiro, Daniel Quintero dejó claro que sigue firme en “trabajar por Colombia y en participar en las elecciones presidenciales del próximo años”.

