Petro ordenó a la SAE enviar oro incautado “para la atención médica de los niños y niñas” en Gaza

El presidente Gustavo Petro informó que el oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será destinado a acciones humanitarias en la Franja de Gaza, tras el reciente acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Así lo confirmó a través de su cuenta en la red social X.

Por eso, ordenó que de inmediato la SAE enviara “oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, e insistió en su propuesta para que Colombia presente una resolución a Naciones Unidas para construir un Ejército mundial para la reconstrucción de Gaza.

Además, el presidente también se pronunció tras conocerse la liberación del colombiano Elkana Bohbot, quien había sido secuestrado por Hamás en Gaza y ya se encuentra en Israel junto a su esposa. Según Petro, en su ejercicio constitucional como presidente, concedió de inmediato la ciudadanía colombiana a Bohbot.

Explicó que “todo el cuerpo diplomático colombiano en el medio oriente contactó en silencio gobiernos para lograr su liberación. Recibimos carta de Hamás donde se negó su libertad. Creo, y lo dirá él mismo, que logramos una mejor atención de él y espero que haya servido de algo mi ayuda. Su esposa y su hijo siempre han sido recibidos en mi despacho. Espero que Elkana y su familia como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”, enfatizó Petro.