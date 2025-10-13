Espero haya servido de algo mi ayuda: Petro tras liberación de Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás

Luego de la liberación de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, quien se reencontró con su esposa Rebeca González tras estar secuestrado por Hamás, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, se refirió a la noticia que se confirmó en la mañana del 13 de octubre.

“Bohbot es colombiano, porque siendo rehén, su esposa me visitó y me pidió el favor de concederle la ciudadanía colombiana a su esposo israelí, pensando que facilitaría su liberación”, escribió.

Según Petro, en su ejercicio constitucional como presidente, concedió de inmediato la ciudadanía colombiana a Bohbot. Por eso, explicó que “todo el cuerpo diplomático colombiano en el medio oriente contactó en silencio gobiernos para lograr su liberación”.

“Recibimos carta de Hamás donde se negó su libertad. Creo, y lo dirá él mismo, que logramos una mejor atención de él y espero que haya servido de algo mi ayuda. Su esposa y su hijo siempre han sido recibidos en mi despacho. Espero que Elkana y su familia como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”, enfatizó Petro.

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno. El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.